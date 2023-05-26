Телегин Осип Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелегин Осип Иван.

Телегин Осип Иван.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Телегин Осип Иван.
Фамилия
Телегин
Имя
Осип
Отчество
Иван.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.