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Капранов Михаил Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Капранов Михаил Васильевич
Фамилия
Капранов
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Семенкова
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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