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Кузьмин Степан Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузьмин Степан Осипович
Фамилия
Кузьмин
Имя
Степан
Отчество
Осипович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Харлова
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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