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Буров Калина Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Буров Калина Семенович
Фамилия
Буров
Имя
Калина
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Юрьева
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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