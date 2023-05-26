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Розоев Алексей Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Розоев Алексей Петрович
Фамилия
Розоев
Имя
Алексей
Отчество
Петрович
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 4

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