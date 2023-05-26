Кирсанов Александр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанов Александр Кузьмич

Кирсанов Александр Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кирсанов Александр Кузьмич
Фамилия
Кирсанов
Имя
Александр
Отчество
Кузьмич
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close