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Захаров Нил Захарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Захаров Нил Захарович
Фамилия
Захаров
Имя
Нил
Отчество
Захарович
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 2

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