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Белезеров Викентий Христофор

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белезеров Викентий Христофор
Фамилия
Белезеров
Имя
Викентий
Отчество
Христофор
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 1

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