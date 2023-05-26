Мухин Клемент Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухин Клемент Петрович

Мухин Клемент Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мухин Клемент Петрович
Фамилия
Мухин
Имя
Клемент
Отчество
Петрович
Занятие
дейст. стат. совет.
Адрес
Ярославская губерния, Углич
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№2] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close