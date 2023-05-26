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Коноплев Петр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коноплев Петр Васильевич
Фамилия
Коноплев
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Углич
Ценз
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Источник
Приложение [№2] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 3

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