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Юдин Сергей Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Юдин Сергей Александрович
Фамилия
Юдин
Имя
Сергей
Отчество
Александрович
Занятие
инсп. учил.
Адрес
Ярославская губерния, Ростов
Ценз
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Источник
Приложение [№1] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 11

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