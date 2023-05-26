Сычев Александр Дмитриев.
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Сычев Александр Дмитриев.
- Фамилия
- Сычев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриев.
- Сословие
- мещане
- Адрес
- Ярославская губерния, Ростов
- Ценз
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- Источник
- Приложение [№1] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 9
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