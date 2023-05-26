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Попонов Борис Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Попонов Борис Григорьевич
Фамилия
Попонов
Имя
Борис
Отчество
Григорьевич
Занятие
запс. пис.
Адрес
Ярославская губерния, Ростов
Ценз
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Источник
Приложение [№1] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 7

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