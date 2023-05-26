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Кочергин Севериан Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кочергин Севериан Дмитриевич
Фамилия
Кочергин
Имя
Севериан
Отчество
Дмитриевич
Занятие
тит. сов.
Адрес
Ярославская губерния, Ростов
Ценз
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Источник
Приложение [№1] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 5

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