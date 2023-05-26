Гусеве Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусеве Илья Иванович

Гусеве Илья Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гусеве Илья Иванович
Фамилия
Гусеве
Имя
Илья
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ростов
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№1] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close