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Голубятников Александр Яковлев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голубятников Александр Яковлев
Фамилия
Голубятников
Имя
Александр
Отчество
Яковлев
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ростов
Ценз
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Источник
Приложение [№1] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 2

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