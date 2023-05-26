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Федотов Исип Федотович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федотов Исип Федотович
Фамилия
Федотов
Имя
Исип
Отчество
Федотович
Адрес
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Флоровскаго
Ценз
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Источник
Приложение [№2] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 13

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