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Сидоров Матвей Сид.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сидоров Матвей Сид.
Фамилия
Сидоров
Имя
Матвей
Отчество
Сид.
Адрес
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Шабольц.
Ценз
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Источник
Приложение [№2] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 12

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