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Херсонский Александр Аполлонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Херсонский Александр Аполлонович
Фамилия
Херсонский
Имя
Александр
Отчество
Аполлонович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [476].

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