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Харламов Валериан Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Харламов Валериан Сергеевич
Фамилия
Харламов
Имя
Валериан
Отчество
Сергеевич
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [476].

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