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Хадрис Николай Францевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хадрис Николай Францевич
Фамилия
Хадрис
Имя
Николай
Отчество
Францевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [476].

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