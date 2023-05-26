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Фольм Адольф Августович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фольм Адольф Августович
Фамилия
Фольм
Имя
Адольф
Отчество
Августович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [475].

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