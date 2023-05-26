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Фокин Анисифор Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фокин Анисифор Ильич
Фамилия
Фокин
Имя
Анисифор
Отчество
Ильич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [475].

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