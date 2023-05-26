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Флоренов Василий Серапионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Флоренов Василий Серапионович
Фамилия
Флоренов
Имя
Василий
Отчество
Серапионович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [475].

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