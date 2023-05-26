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Фирстов Александр Прокопьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фирстов Александр Прокопьевич
Фамилия
Фирстов
Имя
Александр
Отчество
Прокопьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [475].

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