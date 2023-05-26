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Федулов Михаил Федулович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федулов Михаил Федулович
Фамилия
Федулов
Имя
Михаил
Отчество
Федулович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [474].

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