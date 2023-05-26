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Фарыков Павел Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фарыков Павел Николаевич
Фамилия
Фарыков
Имя
Павел
Отчество
Николаевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [474].

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