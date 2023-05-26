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Устрицев Александр Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Устрицев Александр Николаевич
Фамилия
Устрицев
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [473].

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1865 ст.
Неизвестно

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