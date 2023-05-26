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Трусов Алексей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трусов Алексей Васильевич
Фамилия
Трусов
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [472].

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