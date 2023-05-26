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Танагель Владимир Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Танагель Владимир Александрович
Фамилия
Танагель
Имя
Владимир
Отчество
Александрович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [470].

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