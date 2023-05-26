Такса Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТакса Михаил Александрович

Такса Михаил Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Такса Михаил Александрович
Фамилия
Такса
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [470].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.