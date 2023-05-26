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Суворкин Епифан Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Суворкин Епифан Федорович
Фамилия
Суворкин
Имя
Епифан
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [469].

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