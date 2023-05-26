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Степанов Парамон Федотович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Парамон Федотович
Фамилия
Степанов
Имя
Парамон
Отчество
Федотович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [469].

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