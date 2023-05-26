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Степанов Макарий Макарьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Макарий Макарьевич
Фамилия
Степанов
Имя
Макарий
Отчество
Макарьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [469].

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