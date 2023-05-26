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Стариков Николай Акександрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стариков Николай Акександрович
Фамилия
Стариков
Имя
Николай
Отчество
Акександрович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [469].

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