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Смирнов Николай Амплиев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Николай Амплиев
Фамилия
Смирнов
Имя
Николай
Отчество
Амплиев
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [467].

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