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Смирнов Никифор Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Никифор Егорович
Фамилия
Смирнов
Имя
Никифор
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [467].

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