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Смирнов Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Иван Федорович
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [467].

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