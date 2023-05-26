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Скрипников Петр Фокеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скрипников Петр Фокеевич
Фамилия
Скрипников
Имя
Петр
Отчество
Фокеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [466].

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