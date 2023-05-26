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Скачков Федор Михеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скачков Федор Михеевич
Фамилия
Скачков
Имя
Федор
Отчество
Михеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [466].

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