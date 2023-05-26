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Ситников Николай Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ситников Николай Константинович
Фамилия
Ситников
Имя
Николай
Отчество
Константинович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [466].

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