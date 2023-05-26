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Семенов Дмитрий Тихонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Семенов Дмитрий Тихонович
Фамилия
Семенов
Имя
Дмитрий
Отчество
Тихонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [464].

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