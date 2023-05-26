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Салаутин Н. Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Салаутин Н. Васильевич
Фамилия
Салаутин
Имя
Н.
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [463].

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