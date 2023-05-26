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Савельев Николай Парфенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Савельев Николай Парфенович
Фамилия
Савельев
Имя
Николай
Отчество
Парфенович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [463].

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