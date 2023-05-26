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Росохацкий Фома Иосифович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Росохацкий Фома Иосифович
Фамилия
Росохацкий
Имя
Фома
Отчество
Иосифович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [462].

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