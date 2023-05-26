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Романов Николай Самуилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Романов Николай Самуилович
Фамилия
Романов
Имя
Николай
Отчество
Самуилович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [462].

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