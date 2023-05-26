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Рожков Степан Варфоломеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рожков Степан Варфоломеевич
Фамилия
Рожков
Имя
Степан
Отчество
Варфоломеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [461].

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