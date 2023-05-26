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Родзевич Мариан Ваконов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Родзевич Мариан Ваконов
Фамилия
Родзевич
Имя
Мариан
Отчество
Ваконов
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [461].

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