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Родзевич Андрей Зенонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Родзевич Андрей Зенонович
Фамилия
Родзевич
Имя
Андрей
Отчество
Зенонович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [461].

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