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Раковский Адам Владиславович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Раковский Адам Владиславович
Фамилия
Раковский
Имя
Адам
Отчество
Владиславович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [461].

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